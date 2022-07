Materiale usato nei manici delle pentole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale usato nei manici delle pentole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BACHELITE

Significato/Curiosita : Materiale usato nei manici delle pentole

Diritte e leggermente svasate, fondo leggermente bombato e un solo manico. il materiale è più economico del rame, ma si pulisce con difficoltà ed è più fragile...

Degli offlaga disco pax, vedi bachelite (album). il poliossibenzilmetilenglicolanidride conosciuto comunemente come bachelite (o bakelite) è il nome dato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

