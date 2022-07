Materiale per sigilli eleganti e colorati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale per sigilli eleganti e colorati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CERALACCA

Significato/Curiosita : Materiale per sigilli eleganti e colorati

Incise venivano usate dai ceti abbienti come sigilli o segni di identificazione, a volte anche ufficialmente per cui il loro uso può essere menzionato nelle...

Disambiguazione – se stai cercando il singolo di heather parisi, vedi ceralacca/raghjayda. la ceralacca è una miscela di resine e pigmenti colorati che fonde col... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con materiale; sigilli; eleganti; colorati; materiale per bottiglie; Il materiale delle scarpette di Cenerentola; Attinente a un materiale fragile e trasparente; Un materiale come la fòrmica; sigilli d amore; Quelli per gemelli sono generalmente più eleganti ; Contraddistinguono i polsini eleganti ; Ineleganti perché vistosi; La stilista francese che disegnò eleganti ssimi tailleur; La sua pittura affrontò periodi colorati ; Dolci tipo muffin con rivestimenti spesso colorati ; I colorati teli che si usano come copricostume; colorati gallinacei prevalentemente terricoli; Cerca nelle Definizioni