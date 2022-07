Luogo dove imparare ad andare a cavallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo dove imparare ad andare a cavallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MANEGGIO

Significato/Curiosita : Luogo dove imparare ad andare a cavallo

Fu sottoposta a un corso di studio intensivo, nella speranza di colmare le numerose lacune della sua scarsa istruzione. dovette imparare al più presto...

Di manège viene dall'italiano maneggio. in francia, il maneggio reale fu istituito sotto enrico iii. sembra che i maneggi siano stati già utilizzati dagli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

