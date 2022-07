Luogo in cui pernottare con alcuni spazi condivisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo in cui pernottare con alcuni spazi condivisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OSTELLO

Significato/Curiosita : Luogo in cui pernottare con alcuni spazi condivisi

Progetti wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «ostello» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ostello... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con luogo; pernottare; alcuni; spazi; condivisi; Il capoluogo della regione Umbria; luogo di riparo, specie in montagna; luogo dove imparare ad andare a cavallo; I Friulani del capoluogo ; Si usa con alcuni strumenti a corda; Con off su alcuni interruttori; alcuni lo confondono con il baccalà; alcuni alimenti sono conservati in barattolo così; Piccolo spazi o aperto tra le strade; Nome di sonde spazi ali statunitensi per l esplorazione dei pianeti esterni; Così è detto un ambiente spazi oso; Che percorre molto spazi o in poco tempo; I ricordi condivisi di una comunità; Un insieme di idee e valori condivisi da un gruppo; condivisi one di auto pubbliche: car __ ing; condivisi one di spazi e servizi coi vicini ing; Cerca nelle Definizioni