Le loro bacche sono la base di un noto alcolico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le loro bacche sono la base di un noto alcolico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GINEPRI

Significato/Curiosita : Le loro bacche sono la base di un noto alcolico

Vedi braulio (disambigua). il bràulio è un amaro valtellinese a base di erbe dal contenuto alcolico di 21 gradi. la sua ricetta originale risale al 1826...

Disambiguazione – "ginepro" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ginepro (disambigua). juniperus l., più comunemente noto come ginepro, è un genere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con loro; bacche; sono; base; noto; alcolico; I loro lavori attraggono gli sguardi degli anziani; Il loro ladro titola un libro con Montalbano; Seguire un gruppo o condividere le loro idee; Affrontano con violenza le loro vittime per rapinarle; Piccole e succulente bacche bluastre; Il nome giapponese delle bacche tte per mangiare; Si suona con due bacche tte; Dalle sue bacche si ricavano diversi alcolici; Quelle crociate possono essere veri rompicapi; Lo sono i molluschi con due conchiglie; Due sono una coincidenza, tre sono una prova; sono 40 nella storia di Alì Babà; Primo piatto a base di brodo; Il diffuso piatto arabo a base di semola; Piatto a base di verdure; Elemento base per la fabbricazione della carta; È uno insieme a quattro matrimoni in un noto film; Comune sardo barbaricino noto per il vino Nepente; noto successo di Ligabue: __ contro il cielo; Il monoto no andazzo d ogni giorno; L alcolico predominante nel cocktail Manhattan; L alcolico usato per fare lo spritz; Poco alcolico ; Un prodotto alcolico ; Cerca nelle Definizioni