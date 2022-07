Un locale può esserlo per ferie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un locale può esserlo per ferie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CHIUSO

Concesio, un piccolo paese all'imbocco della val trompia, a nord di brescia, dove la famiglia montini, di estrazione borghese, aveva una casa per le ferie estive...

chiuso – comune soppresso della lombardia, ora rione di lecco chiuso – in araldica insieme chiuso – in topologia chiuso – in logica chiusura... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

