La lingua del drago parlata a Cardiff - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lingua del drago parlata a Cardiff. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GALLESE

Significato/Curiosita : La lingua del drago parlata a cardiff

[km'raig] o y gymraeg [ gm'raig]) è una lingua celtica appartenente al sottogruppo delle lingue brittoniche. è parlato in galles (cymru) e nella...

Gallesi gallese – lingua parlata in galles gallese – comune italiano del lazio guido gallese – vescovo italiano vittorio gallese – neuroscienziato italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con lingua; drago; parlata; cardiff; Come un lingua ggio che non lascia fuori nessuno; lingua ggi specifici e locali; __ Wittgenstein, filosofo del lingua ggio; Un antica lingua ; Il protagonista del film I 3 dell operazione drago ; Combatte contro un drago ; L insetto noto in inglese come drago nfly; La sua corteccia dà il sangue di drago ; L antica lingua parlata in Irlanda; Una lingua parlata in Mesopotamia più di tremila anni fa; Lingua germanica parlata in Veneto e Trentino; Musica parlata ; La regione di cardiff ; La regione con cardiff ; I britannici di cardiff ; Gli abitanti del Regno Unito di cardiff ;