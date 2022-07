Lavoratori in ufficio: __ bianchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavoratori in ufficio: __ bianchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COLLETTI

Significato/Curiosita : Lavoratori in ufficio: __ bianchi

La locuzione colletti bianchi (dalla lingua inglese white-collar worker), identifica quei lavoratori che svolgono mansioni meno fisiche, ma generalmente...

Altre definizioni con lavoratori; ufficio; bianchi; lavoratori come i camionisti; lavoratori anche metalmeccanici; Confederazione Italiana dei lavoratori ; Un ente che assiste lavoratori nelle costruzioni; ufficio di chi fa sorveglianza; ufficio di uno Stato all estero; Ritrovo di cose perse: ufficio oggetti __; ufficio di professionisti che gestiscono atti; bianchi ssima, candida; Globuli bianchi di tipo B, T o NK; Produce globuli bianchi ; Tipo di globuli bianchi ; Cerca nelle Definizioni