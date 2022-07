Lanugine residua dai tessuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lanugine residua dai tessuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PELUCCHI

Significato/Curiosita : Lanugine residua dai tessuti

Feto, i peli nascono nell'ultimo trimestre di gravidanza come una fine lanugine che si trasforma in vello durante i primi mesi dopo la nascita. il vello...

File su matteo pelucchi (en) matteo pelucchi, su procyclingstats.com. matteo pelucchi, su sitodelciclismo.net, de wielersite. matteo pelucchi, su cyclebase...

