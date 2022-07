Lampada a incandescenza non proprio efficiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lampada a incandescenza non proprio efficiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALOGENA

Significato/Curiosita : Lampada a incandescenza non proprio efficiente

La lampada a incandescenza è una fonte luminosa artificiale il cui funzionamento si basa sul fenomeno dell'incandescenza, l'irraggiamento di fotoni generato...

La lampadina alogena è una particolare lampada a incandescenza, ma con alcune fondamentali caratteristiche che la differenziano da quelle comuni. considerando... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con lampada; incandescenza; proprio; efficiente; Ne Le mille e una notte trova una lampada magica; La sala con la lampada scialitica; Una lampada da terra; L oculista usa la lampada a __; Conduttore nelle lampadine a incandescenza ; Edison brevettò quella a incandescenza ; Trasformare la forma a proprio piacimento; proprio del Tirreno o dell Egeo; proprio dei volatili; proprio delle prigioni; Un efficiente sistema di diffusione di una notizia; Un coefficiente immobiliare; efficiente , non ancora scaduta;