Lacerazioni lunghe e sottili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lacerazioni lunghe e sottili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GRAFFI

Significato/Curiosita : Lacerazioni lunghe e sottili

Effettuato per limitare le lacerazioni; l'appropriatezza di questo intervento come procedura di routine è comunque messo in discussione, e alcuni ospedali ritengono...

Milli graffi (milano, 29 ottobre 1940 – milano, 4 giugno 2020) è stata una poetessa, scrittrice e traduttrice italiana. laureata in lingue alla bocconi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con lacerazioni; lunghe; sottili; Squarci, lacerazioni ; Sono lunghe per chi sta in pena; Misura di lunghe zza inglese; Si calzano per lunghe discese; Ha lunghe corna arcuate; sottili conduttori elettrici; Antilope dalle zampe molto sottili ; Tessuto con sottili linee verticali a contrasto; Troppo sottili ... nel ragionamento; Cerca nelle Definizioni