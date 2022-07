Insieme di elementi di cui si dispone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme di elementi di cui si dispone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DOTAZIONE

Significato/Curiosita : Insieme di elementi di cui si dispone

L’intero quadro. la composizione è l’arte di sistemare in modo decorativo i vari elementi di cui la pittura dispone per esprimere i propri sentimenti. l'espressione...

Si definisce plusdotazione intellettiva o iperdotazione cognitiva (o – ancora meglio – alto potenziale cognitivo) una capacità cognitiva eccezionalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con insieme; elementi; dispone; In politica, insieme numericamente inferiore; È uno insieme a quattro matrimoni in un noto film; insieme di elementi da buttare; insieme di avvenimenti di cui si fa informazione; Insieme di elementi da buttare; Insieme degli elementi che compongono il DNA; elementi accertati; elementi architettonici gotici; Indispone nte scherzo; Li predispone l elettricista; Indispone nti, molesti; Ente che dispone di autoambulanze; Cerca nelle Definizioni