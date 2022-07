Insieme di avvenimenti di cui si fa informazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme di avvenimenti di cui si fa informazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Insieme di avvenimenti di cui si fa informazione

Salvatore inzerillo e gaetano badalamenti (di cui faceva parte anche tommaso buscetta, scappato in brasile) si contendevano il dominio sul territorio, al...

cronaca – genere giornalistico suddiviso in cronaca bianca, cronaca nera, cronaca rosa e cronaca giudiziaria cronaca – intesa come descrizione e commento...