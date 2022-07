Guardia giapponese del palazzo imperiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guardia giapponese del palazzo imperiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAMURAI

Significato/Curiosita : Guardia giapponese del palazzo imperiale

La guardia imperiale giapponese ( konoe shidan) è un'organizzazione dedita alla protezione dell'imperatore del giappone, della sua famiglia, palazzi...

con samurai () s'indicano i membri della casta militare del giappone...

