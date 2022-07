Grande vasca con acqua e cloro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande vasca con acqua e cloro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PISCINA

Significato/Curiosita : Grande vasca con acqua e cloro

(disambigua). una piscina è una vasca artificiale che, riempita d'acqua dolce o di mare sottoposta a tecniche di trattamento e disinfezione per garantirne...

Il Ferdinando grande navigatore portoghese; Nel calcio, grande quantità di reti segnate; grande amante del cibo; Imponente... come una grande scultura; Una rustica vasca da bagno; vasca contenente l acqua lustrale; Per allenarsi fanno una vasca dopo l altra; Spesso è sopra la vasca ; Getto d acqua impetuoso; acqua allo stato gassoso; Pochi minuti, pochi secondi, che cadono come acqua ; Contiene l acqua per lavare il pavimento; Ha le stesse proprietà del cloro formio; Foglia priva di cloro filla; Simbolo chimico del cloro ; Il cloro ;