Giovane rapito da Zeus per la sua bellezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giovane rapito da Zeus per la sua bellezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Giovane rapito da zeus per la sua bellezza

Mito viene rapito da zeus in forma di aquila divina per poter servire come coppiere sull'olimpo: la storia che lo riguarda è stata un modello per il costume...

Considerava difatti ganimede come un rivale più che mai pericoloso nell'affetto del marito. il padre degli dei ha successivamente messo ganimede nel cielo come...