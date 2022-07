Generici suoni poco armonici e perlopiù sgradevoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Generici suoni poco armonici e perlopiù sgradevoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RUMORI

Significato/Curiosita : Generici suoni poco armonici e perlopiu sgradevoli

Altre definizioni con generici; suoni; poco; armonici; perlopiù; sgradevoli; generici individui, esseri umani; Abiti... generici ; Esame medico a ultrasuoni ; Lo sono i vocaboli che evocano dei suoni particolari; Grafemi che trascrivono tutti i suoni di un idioma; suoni formati da più note; Taroccato o di poco valore; Che percorre molto spazio in poco tempo; Interpretazione distorta e poco fedele; Non apprezzata, poco piaciuta; Patti... armonici ; armonici come certi versi che non rimano; Leggiadri e armonici nel portamento; Un insieme musicale di suoni non armonici ; Così si definisce un cielo grigio e perlopiù tetro; Attività lavorative perlopiù manuali; Periodici di carta stampata perlopiù quotidiani; Lo diventano perlopiù i giornali una volta letti; sgradevoli al palato; Situazioni tristi o sgradevoli ; Fastidiose, sgradevoli ; Urla sgradevoli ; Cerca nelle Definizioni