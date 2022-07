Generalizzare: fare di tutta l erba un __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Generalizzare: fare di tutta l erba un __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FASCIO

Significato/Curiosita : Generalizzare: fare di tutta l erba un __

Nei diversi ambienti naturali e aree antropizzate e non si possono generalizzare le problematiche riscontrate in alcune aree naturali ignorandone lo...

Il fascio littorio (in latino: fasces lictoriæ) era, nell'antica roma, l'arma portata dai littori, che consisteva in un fascio di bastoni di legno legati...

