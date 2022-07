Frutto a guscio diffuso in Piemonte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto a guscio diffuso in Piemonte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NOCCIOLA

Significato/Curiosita : Frutto a guscio diffuso in piemonte

Vanno citate in particolare: la forma tonda del frutto che favorisce una veloce sgusciatura meccanica, mantenendo intatto il seme il guscio sottile che...

Cercando altri significati, vedi nocciola (disambigua). la nocciola, anche chiamata avellana, è il frutto del nocciolo, pianta coltivata dall'uomo già... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con frutto; guscio; diffuso; piemonte; frutto di mare striato di forma ovoidale; Il frutto per il marzapane; Il frutto del ciliegio; Un frutto ; Rettile con guscio ; Il guscio per proteggere lo smartphone; guscio allungato che contiene semi; Mammifero con un guscio che si chiude a palla; diffuso nell aria e nell ambiente; Il diffuso piatto arabo a base di semola; Uno molto diffuso è Francesco; Merriam-__: diffuso dizionario in lingua inglese; Quello tonnato è un piatto tipico del piemonte ; Fanciulla... piemonte se; Pregiato vino piemonte se; Si parla in certe valli del piemonte ; Cerca nelle Definizioni