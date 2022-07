Frammento di un libro mostrato per pubblicità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frammento di un libro mostrato per pubblicità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESTRATTO

Significato/Curiosita : Frammento di un libro mostrato per pubblicita

Ricavati dalla pubblicità, risulta essere, per guzzanti, il tentare di «bypassare» la tv con l'utilizzo dei vecchi ma sempre solidi mezzi di comunicazione...

Per estratto si intende ciò che viene ricavato da materie vegetali o animali. estratto – spremitura dei frutti estratto – sintesi di uno scritto ^ estratto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

