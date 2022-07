Di forme piene di curve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di forme piene di curve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SINUOSE

Significato/Curiosita : Di forme piene di curve

Antichi egizi. erodoto racconta che a causa dei fenomeni di erosione e di deposito dovuti alle piene del nilo, l'estensione delle proprietà terriere egiziane...

Il verbasco sinuoso (verbascum sinuatum l.) è una pianta angiosperma dicotiledone della famiglia delle scrophulariaceae. è una pianta erbacea biennale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con forme; piene; curve; Quella conforme è identica all originale; forme verbali; Uccello cuculiforme ; Un prato dal colore e aspetto uniforme ; piene zza di significato di una parola; piene di sfarzo; Di quello di poi sono piene le fosse; Si lanciano a piene mani; Ha le spalle curve ; curve concentriche; Area Under the curve ; L impianto sportivo con curve a gomito;