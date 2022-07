Formato standard di metallo solido e puro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formato standard di metallo solido e puro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LINGOTTO

Trova in natura allo stato elementare, è un metallo tenero, ma un po' meno dei metalli alcalini seguenti, di color bianco argenteo, che si ossida rapidamente...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «lingotto» wikimedia commons contiene immagini o altri file sul lingotto lingotto, su treccani.it – enciclopedie on line... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

