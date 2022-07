Fissa o mobile, permette di parlare a distanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fissa o mobile, permette di parlare a distanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TELEFONIA

Significato/Curiosita : Fissa o mobile, permette di parlare a distanza

Dispositivo di telecomunicazione di tipo elettrico/elettronico dotato di un microfono e di un ricevitore che permette a chi lo utilizza di comunicare (parlare e...

la telefonia può essere suddivisa in: telefonia pubblica e telefonia privata. la telefonia privata è suddivisa in: telefonia fissa e telefonia mobile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

