Fischiano i falli sui campi di calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fischiano i falli sui campi di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARBITRI

Significato/Curiosita : Fischiano i falli sui campi di calcio

Dagli arbitri, che fischiano solo quando il giocatore esagera nel rimanere "appeso", o comunque si issa sul ferro facendo leva sui bicipiti. il cosiddetto...

Da arbitri federali designati dal competente organo tecnico dell'associazione italiana arbitri. però, a causa del numero insufficiente di arbitri federali... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con fischiano; falli; campi; calcio; fischiano in stazione; fischiano ... nelle sparatorie; fischiano ... in cima ai castelli; Uccelli che fischiano ; Amministrazione forzosa di un azienda falli ta; Gli elefanti ce l hanno infalli bile; Analizza i falli da rigore; Un esperto che non falli sce il bersaglio; campi onati sportivi per tutte le nazioni; Il Felice ciclista campi one completo; __ Maze, campi onessa slovena di sci; Il campi onato che ogni Nazionale vorrebbe vincere; La squadra di calcio torinese bianconera; Una triangolazione nel calcio , in gergo; La città in cui gioca l Atalanta calcio ; Nel calcio , grande quantità di reti segnate; Cerca nelle Definizioni