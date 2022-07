Figura tridimensionale geometrica con più facce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figura tridimensionale geometrica con più facce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POLIEDRO

Significato/Curiosita : Figura tridimensionale geometrica con piu facce

con riferimento ai quattro spigoli che si dipartono da ogni vertice della figura): è costituito da 24 facce bidimensionali quadrate, e da 8 facce 3-dimensionali...

Altri significati, vedi poliedro (disambigua). in matematica, e in particolare in geometria solida e in teoria dei grafi, un poliedro è un solido delimitato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con figura; tridimensionale; geometrica; facce; In arte, raffigura zione delle pieghe di un drappo; figura retorica che incrocia parole; figura retorica ascendente gre; Una pappardella figura ta; Immagine tridimensionale che emerge da uno sfondo; Immagine tridimensionale di un oggetto; Un mondo tridimensionale digitale __ virtuale; Immagine tridimensionale usata sulle banconote; Figura geometrica ... dove si spara; Limitano un area geometrica ; Figura geometrica tipica del nido d ape; Forma geometrica simile al rombo usata in araldica; Può esserlo una facce nda; È assurdo farlo se la facce nda non è grave; Solido a quattro facce triangolari; facce nda ingarbugliata; Cerca nelle Definizioni