Ferita sottile provocata da una lama - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : TAGLIO

Significato/Curiosita : Ferita sottile provocata da una lama

Napoleoniche, in base a una ricerca effettuata dal generale larrey, compiuta sia sui morti che sui feriti di un'azione, risultava che circa 1 ferita su 24 era prodotta...

taglio di po – comune italiano, in provincia di rovigo taglio-isolaccio – comune francese, nel dipartimento dell'alta corsica mira taglio – frazione del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

ferita oppure danneggiata; Si fa unendo i margini della ferita ; Esce da una brutta situazione senza alcuna ferita ; Non differita in tv; sottile gradino di legno; sottile , delicata; sottile sarcasmo; sottile ... come l oro puro; Puo essere provocata da una brusca partenza; provocata volontariamente, causata; Malattia provocata da carenza di vitamina C; È provocata sulla pelle da alte temperature; Cefalopodi come calama ri e totani; Si esclama dopo la gaffe; Confuso con il calama ro; Esclama vano: Ave Caesar, morituri te salutant;