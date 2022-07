Evidente come un flash - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Evidente come un flash. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LAMPANTE

Significato/Curiosita : Evidente come un flash

Memoria flash (anche chiamata flash memory) è un tipo di memoria a stato solido e non volatile, che per le sue prestazioni può anche essere usata come memoria...

Cerimoniale di lisbona. costruita nei primi anni del xvi secolo, è un esempio lampante dello stile manuelino portoghese ma incorpora anche accenni di altri stili...

Altre definizioni con evidente; come; flash; Rendere evidente ; Un principio evidente ; evidente , ben visibile; evidente indice di noia; Incurvato... come Quasimodo; Un ortaggio come il melone; Camminare come soldati; come un ricordo tolto dalla memoria; Il Jay primo flash dei fumetti; Veloce flash dei fari dell auto; La Beals di flash dance; Il Grant che interpreta flash nell omonima serie televisiva;