Esprime la sua scelta in assoluta segretezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esprime la sua scelta in assoluta segretezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ELETTORE

Significato/Curiosita : Esprime la sua scelta in assoluta segretezza

Legge tendenzialmente assoluta ed esprime il divieto di punire una determinata condotta in assenza di una legge preesistente che la configuri come reato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi elettore (disambigua). un elettore è colui che ha il diritto di esprimere il proprio voto in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

