Espressione di stupore tipicamente romana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Espressione di stupore tipicamente romana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANVEDI

Significato/Curiosita : Espressione di stupore tipicamente romana

Dal contesto. tale espressione viene spesso confusa da chi non è romano con l'esclamazione "'sto cazzo!", che invece esprime stupore, meraviglia; sia in...

