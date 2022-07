Erano emessi dai condannati veneziani sul ponte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erano emessi dai condannati veneziani sul ponte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SOSPIRI

Significato/Curiosita : Erano emessi dai condannati veneziani sul ponte

Lo nardo sul finire degli anni settanta e l'inizio degli ottanta, fu la base per la nascita di un gruppo paramafioso che potesse fare da ponte tra il nord...

Il ponte dei sospiri è un ponte di venezia. il ponte dei sospiri è costruito in pietra d'istria, stile barocco, e fu realizzato agli inizi del xvii secolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con erano; emessi; condannati; veneziani; ponte; Gli enti che operano esclusivamente a fini benefici; erano in fiore in una canzone di Wilma Goich; Le acque di Petrarca erano chiare, dolci e…; Mattoncini che rigenerano le ferite cutanee; Tipo di raggi emessi da elementi radioattivi; emessi da ghiandole; Lo scopo dei libretti postali emessi dalla Cdp; I raggi, fasci d'elettroni, emessi da un tubo CRT; Il palco dei condannati ; Eretici che nel secolo V vennero condannati dal Concilio di Efeso; . Ospitava i condannati ai lavori forzati; Ospitava i condannati ai lavori forzati; La chiesa che i veneziani eressero per voto dopo una epidemia di peste; Larghe strisce lastricate... per il passeggio dei veneziani ; Biscottini veneziani ; Un Daniele fra i patrioti veneziani ; Distanza tra gli appoggi di un ponte ; I possibili ponte fici; Un simbolo del Canal Grande veneziano: ponte di __; del Grappa: vi si ammira uno storico ponte ; Cerca nelle Definizioni