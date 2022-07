Enorme e smisurato come una statua antica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Enorme e smisurato come una statua antica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COLOSSALE

Significato/Curiosita : Enorme e smisurato come una statua antica

Alza al cielo un enorme corpo d'ape rovesciato; in cima fu collocato il globo con la croce; le statue sono animate in senso barocco e sono impreziosite...

[kl'sal]) o kolossal (pronuncia tedesca [kol'sal]), che tradotto significa 'colossale', viene utilizzato quasi esclusivamente in italia, per indicare un film... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con enorme; smisurato; come; statua; antica; Rhodes che accumulò un enorme fortuna in Africa; Un enorme costruzione rinascimentale nel centro di Milano; enorme dinosauro del Giurassico; enorme serpente non velenoso; smisurato ... detto nel linguaggio dei giovani; smisurato , gigantesco; Enorme, smisurato ; Elogiare in modo smisurato ; come ciò che ritorna periodicamente; Cinta usata come penitenza corporale; Falso come ... un arancia; come un premio molto desiderato; come la città del film d animazione di H. Miyazaki; __ danzante: mirabile statua bronzea dell antica Grecia; L incombente statua presente nell opera Don Giovanni di Mozart; Plastico, statua rio; statua di sostegno; antica lavoratrice addetta al bucato; Che tende al declino perdendo l antica gloria; Abitavano il Portogallo ai tempi di Roma antica ; La abitavano antica mente i siciliani; Cerca nelle Definizioni