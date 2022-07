Eccessiva quantità di lipidi e acido urico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eccessiva quantità di lipidi e acido urico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PLETORA

Significato/Curiosita : Eccessiva quantita di lipidi e acido urico

Articolazioni, causati dal deposito di cristalli di acido urico in presenza di iperuricemia. l'articolazione più frequentemente colpita è, in circa il 50% dei casi...

Bilanciare gli umori, un medico avrebbe rimosso il sangue in 'eccesso' (la pletora) dal paziente o gli avrebbe dato un emetico per indurre il vomito, o un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con eccessiva; quantità; lipidi; acido; urico; Persona eccessiva mente sicura di sé; eccessiva somministrazione; eccessiva mente zelante nelle pratiche religiose; eccessiva mente severo nei giudizi; Nel calcio, grande quantità di reti segnate; quantità farmaceutica; Trasferimento all estero di ingenti quantità monetarie; quantità di cibo spettante; Cellula del tessuto connettivo che accumula lipidi ; Attività fisica che non produce acido lattico; Un acido vitale; Placido e quieto; Sigla dell acido ribonucleico; Una membrana aurico lare; Sostanza residua del canale aurico lare; È fornita grazie all audizione biaurico lare; Spiegano le opere del museo attraverso gli aurico lari; Cerca nelle Definizioni