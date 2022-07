Duro aculeo di alcune piante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Duro aculeo di alcune piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPUNTONE

(talvolta in luogo dell'arista si trova un aculeo, oppure la glumetta si presenta mutica, ovvero priva di aculeo). nel fiore si osservano i resti del perianzio...

Oggi, lo spuntone è ancora in uso quale arma cerimoniale della old guard fife and drum corps (u.s. army). rispetto alla picca, lo spuntone è arma dalle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con duro; aculeo; alcune; piante; Così è il tipo duro e deciso; Tener duro , non mollare; È duro per i prigionieri; Austero e duro l imperatore Settimio; L aculeo ... nella zampa del gallo; Ha un temibile aculeo ; Grosso pesce munito di un aculeo velenoso; L'aculeo corneo velenoso degli ornitorinchi maschi; In alcune ricette si usa questo azoto; Se ne versano alcune gocce nel Bloody Mary; In alcune metropoli causa il buio a mezzogiorno; Location di alcune gare ciclistiche; Stagione in cui fioriscono più piante ; Il genere di piante comprendente il kiwi; Campo coltivato con piante da uva; Contenitore per piante con boccioli;