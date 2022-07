Dubbioso e incapace di decidere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dubbioso e incapace di decidere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PERPLESSO

Significato/Curiosita : Dubbioso e incapace di decidere

Ma conscio della grave impreparazione militare italiana, restò a lungo dubbioso fra diverse alternative, a volte contrastanti fra loro, oscillando tra...

La guida dei perplessi (in ebraico: , traslitt. in ebraico: moreh nevukhim , arabo traslitt. delala ela'irin ¨ in arabo:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con dubbioso; incapace; decidere; Incredulo, dubbioso ; dubbioso , malsicuro; Ne c pieno il dubbioso ; dubbioso , non risoluto; È incapace di mentire; incapace di reagire, intorpidito; incapace per invalidità; E incapace di pensare anche agli altri; Aiutano a decidere cosa mettere in valigia; L ha bianca chi può decidere ; decidere il costo di una merce; L ha bianca chi può decidere ;