Divisa indossata dalla servitù in case nobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divisa indossata dalla servitù in case nobili.

Soluzione 6 lettere : LIVREA

Significato/Curiosita : Divisa indossata dalla servitu in case nobili

Edizioni: nel 1981, con vittoria di tappa di knut knudsen e maglia rosa indossata da giovanni battaglin; nel 1984, con vittoria sia del giro sia della tappa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi livrea (disambigua). la livrea è l'insieme dei colori e dei disegni della pelle, del pelo o...

