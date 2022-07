Dire no a una proposta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dire no a una proposta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIFIUTARE

Significato/Curiosita : Dire no a una proposta

Mai dire... è una serie di programmi televisivi e radiofonici, presenti nei palinsesti dal 1989, creati e condotti dalle voci fuori campo della gialappa's...

Che utilizzano la distribuzione chi quadrato per decidere se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla. a seconda degli assunti di partenza usati tali... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con dire; proposta; Film dire tto da Roman Polanski: __ Twist; Arriva dire ttamente a casa: consegna a __; Quella musicale è letta dal dire ttore d orchestra; Come dire forate; Una proposta fra collezionisti; Si pongono per bloccare la proposta ; La proposta di un prodotto; proposta di acquisto; Cerca nelle Definizioni