Si dice di chi è... in là con gli anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di chi è... in là con gli anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ATTEMPATO

Significato/Curiosita : Si dice di chi e... in la con gli anni

C'è chi dice no è un film diretto da giambattista avellino. max (giornalista), irma (medico) e samuele (ricercatore universitario), tre ex compagni del...

Lagunare la donna, rimasta presto senza denaro, è ospitata da fernando, un attempato cameriere islandese d'un piccolo ristorante, che parla un italiano forbito... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

