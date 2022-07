Si dice di un ambiente campagnolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di un ambiente campagnolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BUCOLICO

Significato/Curiosita : Si dice di un ambiente campagnolo

Topo selvatico (apodemus sylvaticus) e dal topo campagnolo (microtus arvalis). si tratta della specie di gran lunga più diffusa del genere mus, appartenente...

Larvata polemica letteraria: genere bucolico contro genere elegiaco, con dichiarazione della superiorità della bucolica sull'elegia. lo schema poetico è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con dice; ambiente; campagnolo; Si dice di scelta rapida e impulsiva; Si dice della vita quand è monotona e banale; Si dice per spiegarsi meglio; Si dice di individui molto tenaci; L Ente che si occupa di energia e ambiente ; L ambiente in cui si vive; L ambiente dell alta società; Un ambiente con la lavagna; campagnolo , paesano; campagnolo , detto in modo do spregiativo; campagnolo ; campagnolo , rustico; Cerca nelle Definizioni