Un detergente o sapone non aggressivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un detergente o sapone non aggressivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DELICATO

Significato/Curiosita : Un detergente o sapone non aggressivo

Carbossilico (il sapone) e un alcol (generalmente glicerina). utilizzato come detergente, il sapone ha funzione di tensioattivo. la molecola del sapone ha una testa...

Fasolino – cori ^ momento delicato, su discografia.dds.it. ^ momento delicato su itunes, su itunes.apple.com. momento delicato, su discografia nazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con detergente; sapone; aggressivo; Un detergente nella cabina doccia; detergente per capelli ing; Bottiglia di detergente liquido, shampoo, ecc; detergente per la casa; sapone liquido per i piatti; Li tiene aperti il sapone ; Città francese che dà il nome a un sapone ; La fa il sapone , o la bocca di chi si arrabbia; Tono aggressivo ; Un aggressivo insetto che punge durante il giorno; Spirito aggressivo ; aggressivo , combattivo; Cerca nelle Definizioni