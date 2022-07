Dessert rinfrescante e digerente, spesso al limone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dessert rinfrescante e digerente, spesso al limone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SORBETTO

Significato/Curiosita : Dessert rinfrescante e digerente, spesso al limone

Citazioni di o su sorbetto wikizionario contiene il lemma di dizionario «sorbetto» wikimedia commons contiene immagini o altri file su sorbetto portale dedicato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con dessert; rinfrescante; digerente; spesso; limone; Un tipo di dessert ... e un fungo costosissimo; C è quello freddo da dessert e quello costosissimo; Zuppa __, dessert ; Fine di dessert ; Una bianca bibita rinfrescante ; rinfrescante bevanda estiva; Bianca bibita rinfrescante ; Con i calici dei suoi fiori si prepara un infuso rinfrescante ; Nell apparato digerente , tra bocca ed esofago; Parte dell apparato digerente ; Parte dell apparato digerente ; Tratto del tubo digerente sinonimo di interno; Generico appellativo spesso offensivo; Di piccolo spesso re; Peppino De Filippo fu spesso la sua spalla; Si associa spesso a un pizzico di follia; Cocktail a base di gin, succo di limone e soda; Piatto di pesce crudo marinato nel limone ; È delle foglie di limone per Clara Sanchez; Pelle dura... come quella del limone ; Cerca nelle Definizioni