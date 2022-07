Così è il bambino che non si nutre più di latte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è il bambino che non si nutre più di latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SVEZZATO

Significato/Curiosita : Cosi e il bambino che non si nutre piu di latte

Del ponte di brooklyn, latte materno non riuscì a salvare una donna che morì tra le sue braccia e tale esperienza traumatica lo rende ancora più determinato...

Prende il nome dalla pajata, che indica l'intestino di un vitello non svezzato, cioè alimentato solo con il latte materno. per la preparazione del piatto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con così; bambino; nutre; latte; così è detto un ambiente spazioso; così chiamava Cicerone i poetae novi lat; così , e sola, è la verità; così vengono definite le nuotatrici provette; I castighi per il bambino discolo; Piccolo capo di un bambino ; Faccia di bambino ; Il bambino di legno nato dalla penna di Collodi; Bottiglia speciale con cui si nutre un lattante; Che si nutre solo del prodotto delle api; Si nutre per lo più di carcasse; Si nutre al seno; Il caffè colorato da un goccio di latte ; Lo è il latte dello yogurt; Lo sono i prodotti derivati dal latte ; Abitazione alpina in cui si lavora il latte ;