Corrisponde al prefisso mega - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corrisponde al prefisso mega. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MILIONE

Significato/Curiosita : Corrisponde al prefisso mega

Multipli del byte. il termine deriva dalla unione del prefisso si mega con byte, il prefisso mega trae origine dalla parola greca µa che significa grande...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi milione (disambigua). il milione (1 000 000 o 106) è il numero naturale dopo il 999 999 e prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

