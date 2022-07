Contratto medievale di prestito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contratto medievale di prestito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMMENDA

Significato/Curiosita : Contratto medievale di prestito

Insolvenza di chi chiede prestiti. tali persone e aziende trovano credito presso canali non ufficiali. chi concede il prestito a tassi d'usura conta di rivalersi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi commenda (disambigua). la commenda è una tipologia di contratto, di origine medievale, in cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

