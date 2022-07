Contiene l acqua per lavare il pavimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contiene l acqua per lavare il pavimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SECCHIO

Significato/Curiosita : Contiene l acqua per lavare il pavimento

il pavimento in laminato è nato come pavimento economico, attorno agli anni '90. l'industria del mobile e dei pannelli in laminato ha cominciato a produrre...

Disambiguazione – se stai cercando il brano musicale di pop x, vedi secchio (singolo). un secchio è un contenitore cilindrico o, più frequentemente, a forma di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con contiene; acqua; lavare; pavimento; Regola le funzioni cellulari e contiene il DNA; contiene termini specifici; L insuccesso che contiene vino; Angolo che contiene i prolungamenti dei suoi lati; acqua allo stato gassoso; Pochi minuti, pochi secondi, che cadono come acqua ; Separare la pasta dall acqua di cottura; Calore eccessivo e mancanza d acqua ; Si usa per strofinare i piatti da lavare ; Vi si porta il bucato da lavare o colorare; Vi si porta il bucato da lavare ; Un pesce d acqua dolce affine al lavare llo; Superficie perpendicolare al pavimento ; Restano sul pavimento dopo il veglione; Serve a non bagnare il pavimento davanti la doccia; Slittare su un pavimento bagnato; Cerca nelle Definizioni