Contenitore da detersivo - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : FUSTINO

Significato/Curiosita : Contenitore da detersivo

Introdotti in un apposito contenitore prima di avviare l'apparecchio; in genere il contenitore del detersivo è dotato di uno sportello da chiudere manualmente...

Dall'originale, come ad esempio una bottiglia, un'autovettura, un aereo, un fustino di detersivo; di materiale diverso dall'originale, che resista alla luce... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

