Confezione da venti pacchetti di sigarette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confezione da venti pacchetti di sigarette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STECCA

Significato/Curiosita : Confezione da venti pacchetti di sigarette

di sigarette introdotto dall'azienda statunitense r. j. reynolds tobacco company (rjr) nel 1913. le sigarette camel sono composte da una miscela di tabacchi...

stecca – album di moreno loris stecca – pugile italiano maurizio stecca – pugile italiano stecca da biliardo – attrezzo usato nel gioco del biliardo stecca... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con confezione; venti; pacchetti; sigarette; confezione da salumieri; confezione per medicinali in pillole; Una confezione da fiorai; Una confezione gigante; Azienda di energy drink e eventi sportivi; Urano ne ha venti sette; Al cubo dà venti sette; Il nucleo di conviventi ; Cordicella usata per legare i pacchetti ; Si utilizza per ricoprire i pacchetti natalizi; Si usa per legare i pacchetti ; Si vendono in pacchetti ; Serve per arrotolare sigarette ; Primo ministro Churchill... e marca di sigarette ; Vecchie sigarette ; Un salottino per chi ama le sigarette ;