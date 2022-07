Lo condusse Davide Mengacci: La domenica del __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo condusse Davide Mengacci: La domenica del __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VILLAGGIO

Significato/Curiosita : Lo condusse davide mengacci: la domenica del __

Ideate in quel periodo, vi erano il conduttore gerry scotti, davide mengacci, mara venier e lo stesso nanni loy, ospite tra l'altro più volte in studio come...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi villaggio (disambigua). il villaggio è un insediamento di modesta entità formatosi prevalentemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

