Conduce mezzi pubblici cittadini su rotaie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conduce mezzi pubblici cittadini su rotaie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRANVIERE

Significato/Curiosita : Conduce mezzi pubblici cittadini su rotaie

Di berlino del 1879. i sistemi con terza rotaia iniziarono ad essere utilizzati nei mezzi di trasporto pubblico negli anni 1880, nei tram e nelle ferrovie...

Pozzetto ed enrico montesano. silvio, proprietario di una banca, e mario, tranviere, si incontrano durante le vacanze estive in una scuola di sopravvivenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con conduce; mezzi; pubblici; cittadini; rotaie; Il Corrado che conduce va Il gioco delle coppie; La Donà che conduce va la trasmissione Fuego; Lo conduce chef Cannavacciuolo: Cucine da __; Lo è chi conduce una vita sfrenata; Insieme dei mezzi a disposizione di un azienda; mezzi su due ruote; Veloci mezzi di trasporto che sono spinti da motori a reazione; I piccoli spostamenti in città con mezzi a basso impatto ambientale; Contribuisce in cambio di pubblici tà; Società pubblici taria Italiana; Il director nell agenzia di pubblici tà; Si batte per far pubblici tà; I concittadini di Salvatores; La giuria dei normali cittadini ; Concittadini del poeta Andrea Chénier; Concittadini di Galileo; Collegano rotaie ; Mezzo su rotaie ; Veicolo su rotaie ; Sono sotto le rotaie ; Cerca nelle Definizioni