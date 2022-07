Comune sardo in cui si parla il catalano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune sardo in cui si parla il catalano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALGHERO

Significato/Curiosita : Comune sardo in cui si parla il catalano

L'alguer in catalano, [l'e]; s'alighera in sardo) è un comune italiano di 42 345 abitanti, costitutivo della rete metropolitana del nord sardegna in provincia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi alghero (disambigua). alghero (afi: /al'gro/; l'alguer in catalano, [l'e]; s'alighera in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con comune; sardo; parla; catalano; Il più comune dei detersivi; Il piccolo comune dell Appennino tosco-romagnolo patria del Marron Buono; comune analgesico; comune batrace; Aromatizza un liquore sardo ; Un centro minerario sardo ; Gavino, poeta sardo ; Tessuto di lana sardo ; Trascrivere il parla to di una registrazione; parla no, parla no, parla no..; parla no con cognizione di causa; Come parla va Lisia; Antoni, architetto catalano ; Joan, pittore catalano ; Artisti come Zenos Frudakis e Bruno catalano ; Centro catalano del Festival del Cinema Fantastico;