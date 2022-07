Completa un verbo transitivo: complemento __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Completa un verbo transitivo: complemento __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OGGETTO

Significato/Curiosita : Completa un verbo transitivo: complemento __

Verbo), è di norma retto da un verbo transitivo. esso risponde alle domande: chi che cosa il complemento oggetto completa, quindi, il significato del...

oggetto – in diritto, uno degli elementi essenziali del contratto oggetto – in informatica, una regione di memoria allocata oggetto – in linguistica,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

